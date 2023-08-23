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اعتقالات ومداهمات الاحتلال شملت جبع ونابلس ورام الله وجنين وطولكرم وقوات الاحتلال تواصل محاصرة الخليل (الميادين)

Lebanon 24
23-08-2023 | 02:16
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