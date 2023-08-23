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أبو فاعور من مجلس النواب: معظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتم إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا كما من مرفأ بيروت وسأقدّم قريبا أدلة على ذلك
Lebanon 24
23-08-2023
|
05:32
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