أبو فاعور من مجلس النواب: معظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتم إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا كما من مرفأ بيروت وسأقدّم قريبا أدلة على ذلك

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