Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الأوكرانية: القصف الروسي على ميناء إزميل أدى لتدمير 13 ألف طن من الحبوب

Lebanon 24
23-08-2023 | 06:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الأوكرانية: روسيا تستهدف عمدا مستودعات الحبوب والبنية التحتية في ميناء أوديسا
lebanon 24
23/08/2023 15:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نأمل في تحقيق نتائج بشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية إذا وافق زعيما البلدين على وساطة تركية
lebanon 24
23/08/2023 15:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث البحرية الأوكرانية لـ"الشرق": نستطيع إصابة أي هدف معادٍ على بعد 100 ميل بحري لحماية سفن الحبوب
lebanon 24
23/08/2023 15:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول بقارب مسير
lebanon 24
23/08/2023 15:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:46 | 2023-08-23
08:37 | 2023-08-23
08:35 | 2023-08-23
08:33 | 2023-08-23
07:17 | 2023-08-23
07:14 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24