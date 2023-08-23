مصدر في "القوات" لـ"الجديد": حضّرنا "إخباراً ضخماً" سيُقدَّم أمام النيابة العامة التمييزية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول المعطيات الواردة في تقرير "ألفاريز آند مارسال"

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