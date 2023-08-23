"لبنان 24": إجتماع يُعقد في هذه الأثناء للقوى الإسلامية في مخيّم عين الحلوة في مدينة صيدا لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه أمس في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان

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