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هبوط المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان 3" غير المأهولة على القطب الجنوبي للقمر

Lebanon 24
23-08-2023 | 08:35
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