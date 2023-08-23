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هبوط المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان 3" غير المأهولة على القطب الجنوبي للقمر
Lebanon 24
23-08-2023
|
08:35
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