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البنتاغون: الموافقة على بيع معدات تخص مقاتلات "إف-16" لتايوان بقيمة 500 مليون دولار

Lebanon 24
23-08-2023 | 10:38
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