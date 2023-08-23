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المبعوث الأممي إلى سوريا: كل أجزاء سوريا متأثرة باستمرار الانهيار الاقتصادي وأسعار السلع الأساسية تخرج عن السيطرة (الشرق)

Lebanon 24
23-08-2023 | 10:58
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