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الأناضول: الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة الدنماركية في أنقرة بسبب استمرار حرق المصحف في كوبنهاغن (الجزيرة)

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:12
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