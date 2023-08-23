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وزارة الصحة السعودية لـ"الشرق": لم يتم تصنيف متحور EG.5 كمتحور مثير للقلق حتى الآن (الشرق)

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:24
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