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المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: نشهد احتجاجات سلمية في درعا والسويداء تدعو إلى تغييرات سياسية والالتزام بالقرار 2254 (الجزيرة)

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:35
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