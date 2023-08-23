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إسرائيل توافق على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي لمصر على مدى 11 عاما (الشرق)

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:36
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