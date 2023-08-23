معلومات "لبنان24": عُطلٌ مُفاجئٌ أدّى إلى سقوط الطوافة العسكرية في بحمدون وقد تأكّدَ استشهاد عنصرين ونجاة ثالث لا يزال عالقاً داخل حطام الطائرة

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