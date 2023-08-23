معلومات "لبنان24": حادث سقوط طوّافة الجيش في بحمدون حصل بعد قيامها بإيصال عسكريين في مهمّة تدريبية ويبدو أن السّبب الأساس وراء ما جرى هو الضّباب الكثيف

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