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"لبنان24": عمليات البَحث مستمرة في محيط سقوط الطّائرة المروحيّة التابعة للجيش ومعلومات تفيد بأنّ وضع العسكري الجريح دقيق وسط تأكّد إستشهاد عُنصرين آخرين

Lebanon 24
23-08-2023 | 14:10
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