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مصادر "لبنان24": معلومات أمنية مستقاة من شهود عيان تشير إلى أنّ مروحية الجيش التي تحطّمت في بحمدون حلّقت على علوّ منخفض جداً هرباً من الضباب الكثيف

Lebanon 24
23-08-2023 | 14:34
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