مصادر "لبنان24": طائرة الجيش ارتطمت قبل تحطمها بتلةٍ ترابيّة في منطقة المرج الكبير قربَ تمثال مار شربل في حمانا وقد نتج عن ذاك الإرتطام عملية "Bouncing" ما أدى إلى ارتفاع الطوافة وعودتها مباشرة إلى الأرض قبل إنفجارها

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