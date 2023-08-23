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اليابان تحث سكان أوكيناوا على الذهاب للملاجئ بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا (العربية)

Lebanon 24
23-08-2023 | 15:00
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