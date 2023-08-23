بلينكن: روسيا دمرت 13 ألف طن من الحبوب كانت متوجهة إلى مصر ورومانيا والهجمات على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تؤدي إلى تجويع العالم (الحرة)

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