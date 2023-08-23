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بيانات ملاحية: الطائرة التي يعتقد أنها تقلّ بريغوجين شهدت عدم انتظام في تحليقها ونزلت من ٣٠ ألف قدم إلى 8 آلاف

Lebanon 24
23-08-2023 | 18:15
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