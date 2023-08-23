Advertisement

أخبار عاجلة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن تركي

Lebanon 24
23-08-2023 | 18:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز
lebanon 24
24/08/2023 03:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
lebanon 24
24/08/2023 03:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأهلي" السعودي يعلن التعاقد مع المدافع الدولي التركي ميريه ديميريل قادما من "أتالانتا" الإيطالي
lebanon 24
24/08/2023 03:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill" يكشف.. تركيا مفتاح النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط
lebanon 24
24/08/2023 03:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:34 | 2023-08-23
18:31 | 2023-08-23
18:29 | 2023-08-23
18:15 | 2023-08-23
18:14 | 2023-08-23
17:50 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24