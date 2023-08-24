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قطع اوتوستراد العريضة بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت وذلك على خلفية مداهمة لصيادي الاسماك نتيجة عمليات تهريب اشخاص

Lebanon 24
24-08-2023 | 04:27
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