Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: هناك دول تسعى لتقويض القانون الدولي لخدمة مصالحها الخاصة

Lebanon 24
24-08-2023 | 05:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: نسعى لإقامة نظام عالمي جديد يحترم القانون الدولي
lebanon 24
24/08/2023 14:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعي العام للجنائية الدولية: على جنوب إفريقيا القيام بما يجب عليها وفق القانون إذا حضر بوتين قمة البريكس (الجزيرة)
lebanon 24
24/08/2023 14:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يدعو الحكومة الروسية والدوما لمناقشة الأطر القانونية للشركات العسكرية الخاصة
lebanon 24
24/08/2023 14:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: مجموعة "بريكس" أثبتت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي
lebanon 24
24/08/2023 14:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:22 | 2023-08-24
06:41 | 2023-08-24
06:17 | 2023-08-24
06:15 | 2023-08-24
05:57 | 2023-08-24
05:51 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24