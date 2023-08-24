وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر صحافي أعلن فيه منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية وذلك تأكيداً لسيادة لبنان على هذه المياه

Lebanon 24