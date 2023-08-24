Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر صحافي أعلن فيه منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية وذلك تأكيداً لسيادة لبنان على هذه المياه

Lebanon 24
24-08-2023 | 05:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مؤتمر صحافي لفياض غداً عن الرقعة رقم 8 في المياه البحرية
lebanon 24
24/08/2023 16:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة وليد فياض: هناك مبلغ 60 مليون دولار مخصص للكهرباء ولكن المشكلة أنها موجودة بالليرة اللبنانية وإذا لم يتم تحويلها إلى دولار من قبل مصرف لبنان فلا يمكننا سداد مستحقات للعراق مقابل الفيول
lebanon 24
24/08/2023 16:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: السماح لباخرة التنقيب عن النفط والغاز بالدخول إلى المياه البحرية اللبنانية
lebanon 24
24/08/2023 16:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة وليد فياض لـLBCI: خطة الكهرباء تضع الاسس الصحيحة من أجل أن يكون للبنان اكبر عدد ساعات كهرباء بأقل كلفة ويكون هناك استمرارية في التغذية
lebanon 24
24/08/2023 16:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:16 | 2023-08-24
08:42 | 2023-08-24
08:38 | 2023-08-24
08:21 | 2023-08-24
08:06 | 2023-08-24
07:35 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24