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الرئيس ميقاتي: قرار الحكومة بتثبيت متطوعي الدفاع المدني هو لفتة تقدير للجهود التي يقوم بها الدفاع المدني في كل المناطق اللبنانية

Lebanon 24
24-08-2023 | 06:15
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