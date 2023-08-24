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ميقاتي: من حق المتطوعين ان ينالوا التقدير اللازم على اعمالهم وتضحياتهم، لا سيما وأن جهودهم تشمل مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز

Lebanon 24
24-08-2023 | 06:17
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