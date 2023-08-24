29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
36
o
بعلبك
32
o
بشري
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التحكم المروري: جريحان جراء حادثي سيرعلى اوتوستراد البالما باتجاه جبيل والمسلك الاخر باتجاه طرابلس
Lebanon 24
24-08-2023
|
06:41
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