التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من برج الغزال باتجاه شارع الحكمة الاشرفية وعلى طريق الحدث مفرق الكفاءات وعلى بولفار بيار الجميل باتجاه الكرنتينا و الدورة

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