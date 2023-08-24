28
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الروسي: لن نغير اسم "بريكس" بعد انضمام الدول الست الجديدة إلى المجموعة
Lebanon 24
24-08-2023
|
08:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى جنوب افريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى جنوب افريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
24/08/2023 18:55:01
24/08/2023 18:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي يصل إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي يصل إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
24/08/2023 18:55:01
24/08/2023 18:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الهندي: رئيس الوزراء مودي تحدث مع الرئيس الصيني في قمة "بريكس" وأخبره عن قلقنا بشأن أزمة الحدود (الشرق)
Lebanon 24
وزير الخارجية الهندي: رئيس الوزراء مودي تحدث مع الرئيس الصيني في قمة "بريكس" وأخبره عن قلقنا بشأن أزمة الحدود (الشرق)
24/08/2023 18:55:01
24/08/2023 18:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زعماء "بريكس" يحددون قائمة دول ستدعى للانضمام إلى المجموعة
Lebanon 24
زعماء "بريكس" يحددون قائمة دول ستدعى للانضمام إلى المجموعة
24/08/2023 18:55:01
24/08/2023 18:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
04:04 | 2023-08-24
24/08/2023 04:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
12:27 | 2023-08-23
23/08/2023 12:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:44 | 2023-08-24
البرهان يصل عطبرة بولاية نهر النيل ويزور سلاح المدفعية (العربية)
11:34 | 2023-08-24
المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: فرضنا عقوبات على كيانين و11 روسيا بسبب نقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا قسراً (الجزيرة)
11:24 | 2023-08-24
وول ستريت جورنال عن مصادر أميركية: من غير المرجح أن تواصل واشنطن ذات وتيرة الدعم لكييف في عام 2024 (الشرق)
11:23 | 2023-08-24
وول ستريت جورنال عن مصادر أميركية: المعدات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا كانت كافية لشن الهجوم المضاد (الشرق)
11:22 | 2023-08-24
وزير الخارجية الجزائري: هناك توافق في الرؤى مع نيجيريا لتعزيز الزخم الدولي لدفع المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة في النيجر (سكاي نيوز عربية)
11:05 | 2023-08-24
وزير الخارجية الهندي: رئيس الوزراء مودي تحدث مع الرئيس الصيني في قمة "بريكس" وأخبره عن قلقنا بشأن أزمة الحدود (الشرق)
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 18:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 18:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 18:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24