أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانيّة على ضفة "دنيبر" اليسرى في المقاطعة، مشيراً إلى غرق قاربين على متنهما ثمانية مسلحين

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