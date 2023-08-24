Advertisement

أخبار عاجلة

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانيّة على ضفة "دنيبر" اليسرى في المقاطعة، مشيراً إلى غرق قاربين على متنهما ثمانية مسلحين

Lebanon 24
24-08-2023 | 10:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" عن وسائل إعلام روسية: قوات الأمن تحبط محاولة تسلل مسلحين أوكرانيين إلى مقاطعة بريانسك
lebanon 24
24/08/2023 20:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن القائم بأعمال رئيس الوزراء الباكستاني: مقتل 11 عاملا في هجوم مسلح شمال غربي باكستان
lebanon 24
24/08/2023 20:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حسم قرارهُ.. هذا ما أعلنه منصوري بشأن تسلّمه لـ"حاكمية مصرف لبنان"
lebanon 24
24/08/2023 20:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل" تعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة "كبيرة واستثنائية" من الأردن
lebanon 24
24/08/2023 20:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:53 | 2023-08-24
13:40 | 2023-08-24
13:21 | 2023-08-24
13:17 | 2023-08-24
13:12 | 2023-08-24
12:47 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24