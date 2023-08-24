26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وول ستريت جورنال عن مصادر أميركية: المعدات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا كانت كافية لشن الهجوم المضاد (الشرق)
Lebanon 24
24-08-2023
|
11:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مصادر أميركية: من غير المرجح أن تواصل واشنطن ذات وتيرة الدعم لكييف في عام 2024 (الشرق)
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مصادر أميركية: من غير المرجح أن تواصل واشنطن ذات وتيرة الدعم لكييف في عام 2024 (الشرق)
24/08/2023 20:54:21
24/08/2023 20:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الضمانات الأمنية التي سنقدمها لأوكرانيا ستشدد على الالتزامات الدفاعية طويلة الأجل (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الضمانات الأمنية التي سنقدمها لأوكرانيا ستشدد على الالتزامات الدفاعية طويلة الأجل (الشرق)
24/08/2023 20:54:21
24/08/2023 20:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الفساد في أوكرانيا يهدد فعالية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الفساد في أوكرانيا يهدد فعالية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة (الشرق)
24/08/2023 20:54:21
24/08/2023 20:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": لهذه الأسباب يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": لهذه الأسباب يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد
24/08/2023 20:54:21
24/08/2023 20:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
04:04 | 2023-08-24
24/08/2023 04:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة جديدة عن لبنان.. العاشر عالمياً بسبب "مادة غذائية" بارزة!
Lebanon 24
مُفاجأة جديدة عن لبنان.. العاشر عالمياً بسبب "مادة غذائية" بارزة!
14:00 | 2023-08-23
23/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
07:31 | 2023-08-24
24/08/2023 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام.. اليكم التفاصيل
03:04 | 2023-08-24
24/08/2023 03:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الكهرباء.. ماذا حصَل؟
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الكهرباء.. ماذا حصَل؟
15:13 | 2023-08-23
23/08/2023 03:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:53 | 2023-08-24
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: مقتل بريغوجين سيكون له تداعيات في مناطق وجود فاغنر في العالم (الجزيرة)
13:40 | 2023-08-24
نيويورك تايمز عن مصدر استخباري أميركي: لم يرصد إطلاق صاروخ ولا دليل على استهداف طائرة بريغوجين بمضادات أرض-جو (الجزيرة)
13:21 | 2023-08-24
الصين: لا ينبغي للعالم أن يصب الزيت على النار في العلاقات بين موسكو وكييف (الشرق)
13:17 | 2023-08-24
إعلام سوداني: البرهان سيقوم بجولة خارجية قريبا تشمل عدة دول في المنطقة (الشرق)
13:12 | 2023-08-24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: تحطم طائرة بريغوجين قد يكون ناجما عن تفجير قنبلة أو تزويدها بوقود مغشوش (الجزيرة)
12:47 | 2023-08-24
لافروف عن تحطم طائرة بريجوجين: التحقيقات جارية وأدعو الناس إلى الاعتماد على الوقائع وليس على الإعلام الغربي (الشرق)
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 20:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 20:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 20:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24