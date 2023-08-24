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السعودية: نستنكر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة (الشرق)
Lebanon 24
24-08-2023
|
12:26
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