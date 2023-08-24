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المتحدث باسم البنتاغون: لم يعد لفاغنر دور كبير في ساحة المعركة بأوكرانيا وسنرصد التداعيات على عملها في إفريقيا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-08-2023 | 14:59
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