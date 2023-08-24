Advertisement

أخبار عاجلة

رئاسة الأركان الأميركية: ما زال بعض إرهابيي داعش ينتشرون في صحراء سوريا والعراق وهذا تهديد للمنطقة

Lebanon 24
24-08-2023 | 15:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل لا يزال خطر عودة "داعش" في سوريا والعراق قائماً؟
lebanon 24
25/08/2023 01:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. خبراء أمميون يكشفون عن عدد أتباع "داعش" في سوريا والعراق
lebanon 24
25/08/2023 01:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السورية تحمل القوات الأميركية مسؤولية الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش جنوب شرق دير الزور وأدى إلى مقتل 33 عسكريا سوريا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/08/2023 01:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: مقتل زعيم داعش في سوريا أسامة المهاجر بغارة أميركية في 7 تموز (العربية)
lebanon 24
25/08/2023 01:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:22 | 2023-08-24
18:20 | 2023-08-24
18:00 | 2023-08-24
17:48 | 2023-08-24
17:36 | 2023-08-24
17:10 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24