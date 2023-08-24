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معلومات متداولة نقلاً عن منصة ترامب تُفيد بأنه سيتّجه إلى تسليم نفسه عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت أميركا

Lebanon 24
24-08-2023 | 16:27
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