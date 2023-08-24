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وصول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أتلانتا في ولاية جورجيا ليتوجّه إلى سجن مقاطعة فولتون (الحرة)

Lebanon 24
24-08-2023 | 16:33
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