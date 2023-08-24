Advertisement

أخبار عاجلة

قائد الانقلاب في النيجر يفوض جيوش مالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي بلاده في حال التعرض لهجوم

Lebanon 24
24-08-2023 | 17:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو عسكريا على أراضيها في حالة وقوع هجوم
lebanon 24
25/08/2023 01:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع ضباط كبار من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في نيامي على خلفية تدخَل محتمل لإكواس في البلاد
lebanon 24
25/08/2023 01:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مالي وبوركينا فاسو تنشران طائرات حربية في النيجر تنفيذاً لتعهداتهما بالوقوف إلى جانبها (تلفزيون النيجر)
lebanon 24
25/08/2023 01:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: تحالف مالي وبوركينا فاسو وغينيا مع انقلاب النيجر قد يمنع تدخل إيكواس (الشرق)
lebanon 24
25/08/2023 01:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:22 | 2023-08-24
18:20 | 2023-08-24
18:00 | 2023-08-24
17:36 | 2023-08-24
17:10 | 2023-08-24
16:33 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24