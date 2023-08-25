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حاكم بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت خلال اليوم الماضي أكثر من 70 قذيفة على المنطقة

Lebanon 24
25-08-2023 | 03:36
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