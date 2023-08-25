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مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري بمناسبة العيد الـ78 للأمن العام: لدينا إرادة للتغلب على التحديات والصعاب التي نواجهها في لبنان

Lebanon 24
25-08-2023 | 03:57
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