منصوري: مصرف لبنان لن يُغطي عجز الدولة لا بالليرة ولا بالدولار كما أنه لن يقوم بطباعة العملة الوطنية والأساس هو تفعيل الجباية وغيرها من الوسائل منها ضبط مرافق الدولة بشكلٍ أساسي

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