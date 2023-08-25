منصوري: الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية ولا يمكن للمصرف المحافظة على الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة

Lebanon 24