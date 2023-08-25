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وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال زيارة المديرية العامة للأمن العام: نريد دولة شعارها الشرعيّة والالتزام بالقانون ورغم الظروف الصعبة لبنان ينهض بجهود أبنائه والقوى الأمنية والعسكرية

Lebanon 24
25-08-2023 | 04:16
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مولوي: نريد دولة شعارها الشرعيّة والالتزام بالقانون
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