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وزارة الخارجية الروسية: الغرب يُواصل دفع مولدوفا للانخراط بالصراع في أوكرانيا

Lebanon 24
25-08-2023 | 08:29
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