Advertisement

أخبار عاجلة

السفير الأميركي في السودان: طرفا الحرب أثبتا أنهما غير صالحين لحكم البلاد (العربية)

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى السودان: نثمن جهود أكثر من 75 منظمة مدنية لإعلان مبادئ متفق عليها لإنهاء الحرب
lebanon 24
25/08/2023 21:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية ترحب ببيان أممي يتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد النساء في الحرب (العربية)
lebanon 24
25/08/2023 21:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة: الحرب في السودان أجبرت 3 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد
lebanon 24
25/08/2023 21:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الدعم السريع: نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب (العربية)
lebanon 24
25/08/2023 21:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:36 | 2023-08-25
14:29 | 2023-08-25
14:10 | 2023-08-25
13:45 | 2023-08-25
13:41 | 2023-08-25
13:35 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24