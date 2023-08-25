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فوز منتخب كرة السلة الكندي على نظيره الفرنسي بنتيجة 95-65 ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم لكرة السلة التي تضمّ لبنان

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:29
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