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وزير الداخلية التركي للجزيرة: لن نسمح بالعنصرية وكراهية الأجانب في مجتمعنا ونلاحق هذا الخطاب قانونيا

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:33
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