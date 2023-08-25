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الولايات المتحدة أجلت عددا من رعاياها من نيامي الليلة الماضية بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-08-2023 | 12:01
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