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وزير الخارجية التركي بعد زيارته لكييف: لا بديل عن اتفاق الحبوب الأصلي بين أوكرانيا وروسيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-08-2023 | 13:41
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