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وزارة الدفاع الروسية: مقاتلتا "إف-٣٥" تابعتان للتحالف الدولي اقتربتا بشكل خطير من مقاتلة "سوخوي ٣٥" روسية في سماء سوريا (الجزيرة)

Lebanon 24
25-08-2023 | 15:14
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