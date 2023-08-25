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وزارة الخارجية التركية: نجري مفاوضات بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب
Lebanon 24
25-08-2023
|
15:40
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